Украинские военные отвоёвывают территорию у вооружённых формирований непризнанных республик Донбасса. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны страны.
Несмотря на палящее солнце, постоянные обстрелы и непосредственную близость к позициям коварного и беспринципного врага, наши ребята окапываются и продвигаются по лабиринтам окопов вперёд, отвоёвывая пядь за пядью своей земли, — говорится на странице Министерства обороны Украины в
Как писал News.ru, ранее МИД России заявил, что вместо того чтобы побудить Киев к реализации Минских соглашений, Запад подталкивает Украину к продолжению провальной политики Петра Порошенко, направленной на силовое решение конфликта в Донбассе.