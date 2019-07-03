Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Власти Турции задержали в приграничном городе Акчакал двух гражданок России. Женщин подозревают в связях с террористической организации ИГ (запрещена в РФ).

По данным турецкой стороны, задержанные пытались пересечь турецко-сирийскую границу. Вместе с ними были девять детей. Женщины заявили, что их мужей убили в Сирии, а они сами пытались вернуться в Россию...