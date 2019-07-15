https://static.news.ru/photo/2fd45d90-a6f4-11e9-8d14-fa163e074e61_1024.jpg Кармен Дан Фото: Cristian Cristel/Xinhua/Global Look Press

Глава МВД Румынии Кармен Дан подала в отставку после встречи с премьер-министром стираны и лидером правящей Социал-демократической партии (СДП) Виорикой Дэнчилэ.

Перестановки в правительстве Румынии обсуждаются в понедельник на заседании национального исполкома СДП, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Аджерпрес.

Журналистам Кармен Дан заявила, что решение о её отставке — не результат плохой работы, а политическое решение, которое было принято после давления со стороны президента страны Клауса Йоханниса.

Комментируя высказывания главы МВД, премьер Румынии заявила, что СДП не уступит главе государства.

Мы вступаем в кампанию против президента Йоханниса, и, значит, никоим образом не должны принимать решений, которые помогли бы ему. Это будет не единственное изменение в кабинете, — сообщила Дэнчилэ.

Ранее News.ru сообщал, что премьер-министр Румынии Михай Тудосе подал в отставку. Он пробыл на посту главы правительства шесть с половиной месяцев. Глава кабмина заявил, что складывает с себя полномочия после того, как национальный исполком Социал-демократической партии (СДП) проголосовал в понедельник за лишение его политической поддержки.