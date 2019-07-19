Джереми Хант Фото: Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Поверенный в делах Ирана в Лондоне был вызван в МИД Великобритании. Дипломат должен дать объяснения ситуации с задержанием британского танкера в Ормузском проливе.

Глава ведомства Джереми Хант заявил, что Тегеран выбрал опасный путь дестабилизирующего поведения. Он пообещал дать жёсткий ответ на действия Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), передаёт «Интерфакс».

Как ранее писал News.ru, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что действия Тегерана в Персидском заливе учитывают международные морские правила. По его словам, именно Иран гарантирует безопасность Ормузского пролива. 

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