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Пятилетний ребёнок, пропавший в Польше около недели назад, найден мёртвым. Мальчик являлся гражданином России. По словам представителя варшавской полиции Мариуша Мрожека, на личность покойного указывает, например, его одежда.

С вероятностью и даже уверенностью можно сделать вывод, что мы нашли тело этого мальчика. Об этом свидетельствует, в частности, его одежда, — цитирует представителя ведомства РИА Новости. По предварительным данным,...