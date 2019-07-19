Поверенный в делах Ирана в Лондоне был вызван в МИД Великобритании. Дипломат должен дать объяснения ситуации с задержанием британского танкера в Ормузском проливе.
Глава ведомства Джереми Хант заявил, что Тегеран выбрал опасный путь дестабилизирующего поведения. Он пообещал дать жёсткий ответ на действия Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), передаёт «
Как ранее писал News.ru, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что действия Тегерана в Персидском заливе учитывают международные морские правила. По его словам, именно Иран гарантирует безопасность Ормузского пролива.