https://static.news.ru/photo/e2699d6a-9512-11e9-8caa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси рекомендует находящимся в Грузии россиянам установить приложение «Зарубежный помощник». Сервис был разработан МИД РФ и позволяет пользователям оперативно сообщать о своем местонахождении.

Кроме того, через приложение можно найти контакты учреждений ведомства за рубежом, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что участники очередной акции протеста в Тбилиси перекрыли проспект Руставели — одну из центральных улиц грузинской столицы. Они призывают граждан присоединиться к акции.