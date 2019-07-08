https://static.news.ru/photo/3541d64e-a114-11e9-823a-fa163e074e61_1024.jpg Тбилиси Фото: GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

МИД Грузии решительно осудил выступление журналиста телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунии, который в прямом эфире нецензурно высказался в адрес президента России. Внешнеполитическое ведомство назвало его ругань «чистой провокацией», не имеющей ничего общего со свободой слова.

Это была попытка внести напряжение в отношения между Грузией и Россией, говорится в заявлении МИД.

В ведомстве призвали международное сообщество дать оценку телекомпании и поведению журналиста, нарушившего профессиональные нормы и стандарты.

Ранее News.ru сообщал, что грузинская телекомпания «Рустави 2» прекратила вещание после нападений на журналистов и операторов. Участники стихийной акции протеста пытались ворваться в помещения редакции, различными предметами забросали здание телекомпании, руководители которой заявили о неспособности МВД Грузии обеспечить безопасность. В «Рустави 2» объяснили свой крайний шаг невозможностью работать.