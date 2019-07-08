МИД Грузии решительно осудил выступление журналиста телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунии, который в прямом эфире нецензурно высказался в адрес президента России. Внешнеполитическое ведомство назвало его ругань «чистой провокацией», не имеющей ничего общего со свободой слова.
Это была попытка внести напряжение в отношения между Грузией и Россией, говорится в
В ведомстве призвали международное сообщество дать оценку телекомпании и поведению журналиста, нарушившего профессиональные нормы и стандарты.
Ранее News.ru сообщал, что грузинская телекомпания «Рустави 2» прекратила вещание после нападений на журналистов и операторов. Участники стихийной акции протеста пытались ворваться в помещения редакции, различными предметами забросали здание телекомпании, руководители которой заявили о неспособности МВД Грузии обеспечить безопасность. В «Рустави 2» объяснили свой крайний шаг невозможностью работать.