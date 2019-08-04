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Задержания участников несанкционированной акции в Москве 3 августа текущего года «не соответствовали мирному характеру протестов», заявили представители МИД Германии. Дипломаты призывают освободить пойманных граждан.

Россия должна эффективней отстаивать основные права своих граждан. Мы ждём скорейшего освобождения всех мирных демонстрантов. В связи с региональными выборами призываем к допуску всех независимых кандидатов, которые выполнили соответствующие условия, — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

В несогласованном митинге на Трубной площади в Москве, по данным МВД, приняли участие около полутора тысяч человек. Из них примерно 600 были задержаны, в том числе несколько десятков несовершеннолетних.

Ранее News.ru сообщал, что участник несогласованного митинга за честные выборы в Москве по фамилии Устинов, во время задержания которого получил вывих руки сотрудник ОМОНа, стал подозреваемым по уголовному делу. По данным следствия, мужчина нанёс повреждения полицейскому.