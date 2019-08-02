https://static.news.ru/photo/2f25e98c-b558-11e9-b9d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Министерстве иностранных дел Франции считают, что прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) повышает риск нестабильности в Европе.

Прекращение действия этого договора увеличивает риск нестабильности в Европе и подрывает международную систему контроля над вооружениями, — приводит ТАСС заявление представителя внешнеполитического ведомства Франции.

Власти страны выразили сожаление, что государства, подписавшие документ, не смогли обеспечить его дальнейшее существование.

Как ранее писал News.ru, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что 2 августа Вашингтон официально прекращает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за нарушения Россией его условий. По словам политика, Америка дала российской стороне полгода на то, чтобы вернуться к соблюдению договора, однако Москва отказалась.

В Министерстве иностранных дел России считают, что Штаты совершили серьёзную ошибку. В ведомстве подчеркнули, что вместо предметного и профессионального разбора встречных претензий США выдвинули РФ «заведомо неприемлемые ультимативные требования». Также были отвергнуты все предложения российской стороны, способные привести к урегулированию разногласий.