Фото: Panagiotis Moschandreou/XinHua/Global Look Press

Украинские власти готовы восстановить разрушенный мост через реку Северский Донец возле Станицы Луганской. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский во время визита в Луганскую область.

Однако, уточнил он, для начала работ необходимо, чтобы ополченцы самопровозглашённой Луганской народной республики отодвинули свои укрепления вглубь, чуть дальше от зоны проведения ремонта. Мы хотим восстановить этот мост. Я публично...