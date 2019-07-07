Лидер оппозиционной консервативной партии «Новая демократия» Кириакос Мицотакис, которая 7 июля победила в Греции на парламентских выборах, в понедельник будет приведён к присяге.
Председатель парламента Никос Вуцис передаст президенту Греции Прокопису Павлопулосу результаты национальных выборов. В 13.00 состоится приведение к присяге нового премьера Кириакоса Мицотакиса, а затем будет объявлен состав правительства, — сообщает агентство новостей АМНА со ссылкой на представителя партии.
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас уже поздравил Мицотакиса с победой.
Как ранее сообщал News.ru, оппозиционная консервативная партия «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса набрала от 38% до 42% голосов и победила на выборах в парламент Греции. По мнению специалистов, из 300 мест в парламенте «Новая демократия» может получить от 155 до 167 мест.