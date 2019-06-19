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Объединённая международная группа (JIT) полагает, что россияне и украинец могли планировать сбить военный самолёт над Донбассом. Однако по ошибке исполнители приказа выпустили ракету по Boeing MH17.

При этом следователи отметили, что это не меняет сути дела. Россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Олега Пулатова, а также украинца Леонида Карченко обвинили в убийстве всех пассажиров самолёта. По данным следствия, они сыграли важнейшую организационную роль в преступлении.

При этом эксперты отметили, что экипаж ЗРК «Бук» не сам принял решение об ударе по самолёту.

Ранее News.ru писал, что представители JIT потребовали от Москвы и Киева допросить подозреваемых по делу о крушении малазийского Boeing MH17. Следователи отметили, что Москва отказывается отвечать на многие вопросы, касающиеся трагедии.