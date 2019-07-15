https://static.news.ru/photo/31546d62-a6e6-11e9-b113-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Свыше 200 международных наблюдателей приехали на Украину для работы на выборах в Верховную раду, сообщил начальник отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Незалежной Андрей Демченко.

По данным ЦИК соседнего государства, от зарубежных стран ожидается прибытие 233 официальных представителей. Киев отказался регистрировать граждан РФ для участия в наблюдении за избирательным процессом, пишет ТАСС со ссылкой на агентство УНН.

По состоянию на сегодня (15 июля 2019 года — News.ru) на Украине находится более 200 международных наблюдателей из общего списка, которые зарегистрированы, — говорится в сообщении ведомства.

Внеочередные выборы в Верховную раду состоятся 21 июля 2019 года.

Ранее News.ru сообщал, что Центральная избирательная комиссия Украины впервые опубликовала на своём сайте фото кандидатов в депутаты на выборах в Верховную раду. Среди них есть и снимок кандидата Дарта Вейдера, который ранее появлялся на публике лишь в костюме персонажа.