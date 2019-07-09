https://static.news.ru/photo/3382f274-a237-11e9-b724-fa163e074e61_1024.jpg Фото: FloSch/wikipedia.org/CC BY 2.5

Движение наземного и подземного транспорта в Мюнхене ограничено, а где-то совсем прекращено из-за забастовки сотрудников Мюнхенского транспортного общества (MVG).

Она началась утром и должна закончиться около 14:30 (15:30 мск). По данным MVG , метро не работает, городские автобусы тоже почти прекратили движение, обслуживаются только некоторые трамвайные маршруты. Горожан предупреждают о затруднениях в работе транспорта и просят искать альтернативные способы передвижения.

В MVG подчеркнули, что после завершения забастовки, которая носит предупредительный характер, движение в Мюнхене будет налаживаться постепенно. Её организатором выступил профсоюз Verdi. Участники забастовки требуют увеличения своих зарплат.

Ранее News.ru писал, что украинские горняки, которые проводят акцию протеста в связи с отключением шахты от электроснабжения, пятый день отказываются выходить на поверхность. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.