Движение наземного и подземного транспорта в Мюнхене ограничено, а где-то совсем прекращено из-за забастовки сотрудников Мюнхенского транспортного общества (MVG).
Она началась утром и должна закончиться около 14:30 (15:30 мск). По данным
В MVG подчеркнули, что после завершения забастовки, которая носит предупредительный характер, движение в Мюнхене будет налаживаться постепенно. Её организатором выступил профсоюз Verdi. Участники забастовки требуют увеличения своих зарплат.
Ранее News.ru писал, что украинские горняки, которые проводят акцию протеста в связи с отключением шахты от электроснабжения, пятый день отказываются выходить на поверхность. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.