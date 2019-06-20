https://static.news.ru/photo/d0620d2a-9358-11e9-a3c3-fa163e074e61_1024.jpg Виталий Кличко Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кабинет министров Украины принял решение увеличить зарплату мэру Киева Виталию Кличко.

Ранее он получал 15 400 гривен (37 413 рублей) в месяц, а теперь - 17 760 гривен (43 191 рубль), сообщает argumenti.ru .

В начале мая 2019 года кабмин уже поднимал зарплату Кличко на 4400 гривен — с 11 000 до 15 400. Согласно декларации, за 2018 год чиновник заработал более 367 тысяч гривен, из которых 132 тысячи — оклад, а свыше 235 тысяч гривен — надбавки.

Как писал News.ru, партия УДАР на досрочных выборах в Верховную раду Украины выдвинет своих кандидатов только по мажоритарным избирательным округам. Об этом заявил лидер организации, мэр Киева Виталий Кличко.