Ангела Меркель Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что всегда выступала за хорошие отношения с Россией. По её словам, она до сих продолжает придерживаться этих взглядов.

Однако, уверена политик, важно обращать внимание на действительность, передаёт ТАСС.

А реальность иная, нежели я того бы хотела, — заметила она во время пресс-конференции, проходящей в столице ФРГ.

Ранее, как писал News.ru, Меркель поддержала женщин-демократов из американского Конгресса, в отношении которых президент США Дональд Трамп допустил унизительные высказывания. Она отметила, что слова лидера Соединённых Штатов перечёркивают силу государства.

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