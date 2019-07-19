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Суды в Нидерландах и Люксембурге отклонили апелляционные жалобы «Газпрома» на исполнение решений Стокгольмского арбитража о принудительном взыскании $2,6 млрд с российской компании. Об этом говорится в релизе «Нафтогаза Украины».

Суд Амстердама отклонил апелляцию «Газпрома» 8 июля. В тот же день аналогичное решение принял суд в Люксембурге. Ранее News.ru сообщал, что российская компания «Газпром» должна выполнить решение Стокгольмского арбитража, обязавшего...