Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что всегда выступала за хорошие отношения с Россией. По её словам, она до сих продолжает придерживаться этих взглядов.
Однако, уверена политик, важно обращать внимание на действительность, передаёт
А реальность иная, нежели я того бы хотела, — заметила она во время пресс-конференции, проходящей в столице ФРГ.
Ранее, как писал News.ru, Меркель поддержала женщин-демократов из американского Конгресса, в отношении которых президент США Дональд Трамп допустил унизительные высказывания. Она отметила, что слова лидера Соединённых Штатов перечёркивают силу государства.