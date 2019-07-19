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Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, что состояние её здоровья не мешает ей выполнять обязанности главы правительства. Кроме того, политик надеется, что после ухода в отставку у неё начнётся «совсем другая жизнь».

Вы меня уже давно знаете, я могу выполнять свои задачи, — цитирует чиновницу ТАСС .

Она добавила, что её полномочия заканчиваются в 2021 году.

10 июля 2019 года Меркель вновь перенесла приступ дрожи во время переговоров в Берлине с премьером Финляндии Антти Ринне. До этого подобные инциденты происходили 18 июня и 27 июня, когда она встречалась с лидером Украины Владимиром Зеленским и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером соответственно.

Ранее News.ru сообщал, что внезапные приступы дрожи у Меркель свидетельствуют о наличии ортостатического тремора. Болезнь очень редкая, но не опасна для жизни. Кроме того, существуют препараты, помогающие эффективно контролировать недуг, рассказал глава клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке.