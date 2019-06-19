https://static.news.ru/photo/5d652c7e-929c-11e9-84df-fa163e074e61_1024.jpg Ангела Меркель и Владимир Зеленский Фото: JÃrgen Heinrich/www.imago-images.de/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель больше не испытывает недомогания. Об этом она заявила во время поездки в город Гослар.

Отвечая на вопрос журналистов о состоянии здоровья, лидер ФРГ сказала, что чувствует себя отлично, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, 18 июня канцлеру Германии стало плохо на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским. Во время официальной церемонии Меркель трясло. Позднее политик объяснила своё состояние обезвоживанием.

По мнению врачей, ухудшение самочувствия Меркель могло быть вызвано сахарным диабетом.