Канцлер Германии Ангела Меркель больше не испытывает недомогания. Об этом она заявила во время поездки в город Гослар.
Отвечая на вопрос журналистов о состоянии здоровья, лидер ФРГ сказала, что чувствует себя отлично, передаёт
Как писал News.ru, 18 июня канцлеру Германии стало плохо на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским. Во время официальной церемонии Меркель трясло. Позднее политик объяснила своё состояние обезвоживанием.
По мнению врачей, ухудшение самочувствия Меркель могло быть вызвано сахарным диабетом.