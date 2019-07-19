https://static.news.ru/photo/5bb2eada-aa0a-11e9-98d8-fa163e074e61_1024.jpg Ангела Меркель Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, ушедшая в декабре 2018 года с поста председателя партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), рассказал, что нужно сделать однопартийцам, чтобы стать популярнее.

На пресс-конференции в Берлине Меркель заявила, что если ХДС продолжит спокойно и целенаправленно реализовывать намеченные планы, то популярность партии вырастет.

Канцлер также ответила на вопрос, не обидно ли ей было покидать пост председателя после плохих результатов по итогам земельных выборов.

Нет, я не сожалею об этом, — сказала Меркель.

Ранее News.ru сообщал, что, по официальным предварительным результатам выборов в парламент Германии, альянс Ангелы Меркель ХДС в 2017 году занял первое место с 33% голосов. Вторую по численности фракцию в бундестаге сформирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 20,5% избирателей. Однако обе политические силы крайне недовольны своими результатами: поддержка избирателей ХДС/ХСС упала на более чем 8%, а социал-демократы показали худший результат за всю историю партии.