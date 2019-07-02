Меркель призвала к компромиссу ради назначения глав институтов ЕС
Сергей Попов
12:51, 02 июля 2019
https://static.news.ru/photo/8d8e49b8-9caf-11e9-8d76-fa163e074e61_1024.jpgАнгела МеркельФото: Lisa Ducret/dpa/Global Look Press
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидерам ЕС необходимо пойти на некоторые уступки ради того, чтобы достичь согласия в вопросах назначения руководителей ключевых институтов сообщества.
Каждый должен понимать, что должен немного подвинуться. Тогда у нас будет шанс добиться результата, — цитирует ТАСС главу немецкого правительства.
Меркель добавила, что готова к очередным переговорам в рамках внеочередного саммита и идёт на них «с радостью и уверенностью».
Ранее News.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон объяснил провал переговоров по кандидатурам на ключевые посты ЕС политическими разногласиями между странами. По его словам, это свидетельствует о необходимости реформирования сообщества.