https://static.news.ru/photo/8d8e49b8-9caf-11e9-8d76-fa163e074e61_1024.jpg Ангела Меркель Фото: Lisa Ducret/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидерам ЕС необходимо пойти на некоторые уступки ради того, чтобы достичь согласия в вопросах назначения руководителей ключевых институтов сообщества.

Каждый должен понимать, что должен немного подвинуться. Тогда у нас будет шанс добиться результата, — цитирует ТАСС главу немецкого правительства.

Меркель добавила, что готова к очередным переговорам в рамках внеочередного саммита и идёт на них «с радостью и уверенностью».

Ранее News.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон объяснил провал переговоров по кандидатурам на ключевые посты ЕС политическими разногласиями между странами. По его словам, это свидетельствует о необходимости реформирования сообщества.