https://static.news.ru/photo/326e607a-91c6-11e9-ba38-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wolfgang Kumm/Global Look Press

Руководители Германии и Украины не обсуждали усиление санкций в отношении российских чиновников, олигархов и компаний. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Мы не говорили об усилении, речь идет о продолжении [существующего режима санкций], — цитирует Меркель ТАСС .

Как писал News.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Берлине, увидел угрозу в строительстве российского трубопровода «Северный поток — 2». По его словам, проект несёт в себе серьёзную опасность для энергетической безопасности Европы.