Меркель не обсуждала с Зеленским усиление санкций в отношении Москвы
Антон Касс
15:35, 18 июня 2019
https://static.news.ru/photo/326e607a-91c6-11e9-ba38-fa163e074e61_1024.jpgФото: Wolfgang Kumm/Global Look Press
Руководители Германии и Украины не обсуждали усиление санкций в отношении российских чиновников, олигархов и компаний. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Мы не говорили об усилении, речь идет о продолжении [существующего режима санкций], — цитирует Меркель ТАСС.