https://static.news.ru/photo/26eb91b8-aa81-11e9-a815-fa163e074e61_1024.jpg Ангела Меркель Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель уходит в отпуск на 28 дней. Её последняя официальная встреча запланирована на 20 июля, после чего политик отправится на отдых в Альпы.

Отпуск канцлер собирается прервать лишь раз ради премьеры «Тангейзера» в Байройте, которая намечена на 25 июля, сообщает Strana.ua .

По данным издания, заслуженный отдых Меркель проведёт за чтением книги нью-йоркского автора Сири Хустведта «Дрожащая женщина». Её главная героиня страдает от приступов дрожи.

Ранее News.ru сообщал, что Меркель заявила о возможности исполнять обязанности канцлера, не смотря на проблемы со здоровьем. Политик выразила надежду, что после ухода в отставку у неё начнётся «совсем другая жизнь». Она добавила, что её полномочия заканчиваются в 2021 году.