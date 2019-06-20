https://static.news.ru/photo/1f8ac160-936a-11e9-9793-fa163e074e61_1024.jpg Дайнис Турлайс Фото: European Committee /flickr.com

Мэр Риги Дайнис Турлайс, который занимал пост градоначальника после добровольной отставки Нила Ушакова, был освобождён от исполнения своих обязанностей. Такое решение было принято оппозицией в столичной Думе.

Депутатам не понравился взгляд Турлайса на будущее рижского правительства. За его отставку проголосовал 31 член Думы из 60.

Политик занял пост 30 мая 2019 года. Он является представителем партии «Честь служить Риге», которая вместе с «Согласием» Ушакова составляет коалицию в Думе, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Турлайс объяснил, почему он против сноса памятника советским воинам-освободителям. Также политик напомнил, что могла представлять из себя Латвия в случае победы нацистов.