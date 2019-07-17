https://static.news.ru/photo/e1f03e40-a8b1-11e9-9b32-fa163e074e61_1024.jpg Тереза Мэй Фото: Wiktor Szymanowicz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила несогласие с мнение президента России Владимира Путина о том, что либеральная идея устарела. Она назвала заявление политика циничной ложью.

Мэй отметила, что актуальность системы иллюстрирует сравнение качества жизни и экономических успехов Великобритании, Франции и Германии с ситуацией в Российской Федерации. Слова Путина, по мнению британского премьера, указывают на вызов, с которым европейские страны сталкиваются, пытаясь защитить свои ценности, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что заявления Путина о либерализме навели на размышления председателя Европейского совета Дональда Туска. Политик отметил, что подробно ознакомился с разговором Путина и журналистов, и слова российского президента о стареющем европейском либерализме его покоробили.