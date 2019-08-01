Герцогиня Сассекская Меган Маркл заявила, что планирует запустить капсульную коллекцию одежды для офиса. Работать над линейкой она будет вместе с брендами Marks & Spencer, John Lewis & Partners, Jigsaw и Misha Nonoo.
Детали грядущей коллекции Маркл предпочла сохранить в тайне. Прибыль от продажи одежды будет направлена в организацию Smart Works, которая предоставляет услуги безработным женщинам, передаёт
Ранее News.ru писал, что Маркл и принц Гарри планируют приобрести особняк в США. Они хотят, чтобы их сын Арчи мог чаще бывать с бабушкой, живущей в Лос-Анджелесе.