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Крупный авиалайнер, предположительно Airbus A380, совершил посадку, вынырнув из тумана незадолго до контакта со взлётно-посадочной полосой. Из-за густой дымки кажется, что воздушное судно появилось из ниоткуда.

Видеоролик с произошедшем появился на YouTube. По информации сайта Aeronews, очевидец находился в лондонском аэропорту Гатвик. Ранее News.ru сообщал, что самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс А4333 Краснодар...