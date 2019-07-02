https://static.news.ru/photo/2b43df3e-9caf-11e9-a311-fa163e074e61_1024.jpg Меган Маркл и принц Гарри Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Резиденция принца Гарри и его жены Меган Маркл избавилась от нового дорогостоящего ковра через два дня после его покупки. По предварительным данным, изделие испортили собаки, а также повредил уборщик.

Стоимость нового предмета интерьера не раскрывается, пишет « Пятый канал ». Незадолго до этого супруги стали фигурантами финансового скандала — чета потратила на ремонт загородной резиденции Фрогмор-хаус в Виндзоре более $3 млн (2,4 млн фунтов стерлингов). Средства члены королевской семьи Великобритании взяли из ежегодного пособия, финансируемого налогоплательщиками страны.

Ранее News.ru писал, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили порадовать своих подписчиков и выложили в Сеть новую фотографию их новорождённого малыша Арчи Харрисона Маунтбаттена-Виндзора.