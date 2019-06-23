https://static.news.ru/photo/edb02a6e-95bb-11e9-9642-fa163e074e61_1024.jpg Президент России Владимир Путин, лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что полностью разделяет мнение президента России Владимира Путина о восстановлении отношений между двумя странами.

Господин Путин в недавнем интервью сказал, что Украина и Россия обязательно восстановят отношения: «Два братских народа не могут жить во вражде». Я подписываюсь под этими словами. И полностью их поддерживаю, — написал Медведчук в Twitter.

Пользователи соцсети к словам политика отнеслись весьма враждебно, написав десятки гневных комментариев как в адрес самого Медведчука, так и по поводу возможного восстановления российско-украинских отношений.

Господин Путин в недавнем интервью сказал, что Украина и Россия обязательно восстановят отношения: «Два братских народа не могут жить во вражде». Я подписываюсь под этими словами. И полностью их поддерживаю. #Украина #экономика #Россия #политика pic.twitter.com/X4JYP5liK2 — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 23 июня 2019 г.

Ранее News.ru писал, что Медведчук призвал нового президента Украины Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией ради возвращения Донбасса под контроль Киева и восстановления экономики страны.