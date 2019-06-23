Медведчук подписался под словами Путина об отношениях между странами
Сергей Попов
16:34, 23 июня 2019
https://static.news.ru/photo/edb02a6e-95bb-11e9-9642-fa163e074e61_1024.jpgПрезидент России Владимир Путин, лидер движения "Украинский выбор" Виктор МедведчукФото: Kremlin Pool/Global Look Press
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что полностью разделяет мнение президента России Владимира Путина о восстановлении отношений между двумя странами.
Господин Путин в недавнем интервью сказал, что Украина и Россия обязательно восстановят отношения: «Два братских народа не могут жить во вражде». Я подписываюсь под этими словами. И полностью их поддерживаю, — написал Медведчук в Twitter.
Пользователи соцсети к словам политика отнеслись весьма враждебно, написав десятки гневных комментариев как в адрес самого Медведчука, так и по поводу возможного восстановления российско-украинских отношений.