https://static.news.ru/photo/16c814f0-a00e-11e9-abe4-fa163e074e61_1024.jpg Виктор Медведчук Фото: MEDVEDCHUKVV/facebook.com

Руководитель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук поддержал мнение папы римского о необходимости скорейшего восстановления мира в Донбассе.

Согласен с папой Франциском, что вокруг конфликта в Донбассе слишком много лжи и манипуляций. Рад, что Католическая церковь поддерживает скорейшее прекращение кровопролития, — написал политик в Twitter.

Согласен с Папой Франциском, что вокруг конфликта на Донбассе слишком много лжи и манипуляций. Рад, что Католическая церковь поддерживает скорейшее прекращение кровопролития. Мир - одна из высших ценностей для всех христиан. #Украина #Донбасс #вера #Православие #Церковь pic.twitter.com/VoglhgXah4 — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 6 июля 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что папа римский выразил серьёзную озабоченность в связи с конфликтом, который продолжается на Украине с 2014 года. По его словам, ситуация в стране характеризуется пропагандистскими фальсификациями и манипуляциями. Понтифик в очередной раз призвал стороны договориться, чтобы люди наконец обрели мир.