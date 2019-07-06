Руководитель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук поддержал мнение папы римского о необходимости скорейшего восстановления мира в Донбассе.
Согласен с папой Франциском, что вокруг конфликта в Донбассе слишком много лжи и манипуляций. Рад, что Католическая церковь поддерживает скорейшее прекращение кровопролития, — написал политик в Twitter.
Ранее News.ru сообщал, что папа римский выразил серьёзную озабоченность в связи с конфликтом, который продолжается на Украине с 2014 года. По его словам, ситуация в стране характеризуется пропагандистскими фальсификациями и манипуляциями. Понтифик в очередной раз призвал стороны договориться, чтобы люди наконец обрели мир.