https://static.news.ru/photo/bdada2b8-b5de-11e9-b95e-fa163e074e61_660.jpg Виктор Медведчук Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что продолжит заниматься освобождением удерживаемых лиц обеих сторон конфликта на востоке страны. Он пояснил, что это позиция руководимой им политической силы.

Я занимаюсь освобождением людей, потому что, во-первых, это позиция нашей партии. А во-вторых, ко мне обращаются родственники, которые просят помочь вернуть их родных и близких домой. И я буду продолжать этим заниматься, это не является нарушением закона, — написал политик в Twitter .

Я занимаюсь освобождением людей, потому что, во-первых, это позиция нашей партии. А во-вторых, ко мне обращаются родственники, которые просят помочь вернуть их родных и близких домой. И я буду продолжать этим заниматься, это не является нарушением закона. #Донбасс #обмен #Украина pic.twitter.com/2mn1gx4FJn — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 3 августа 2019 г.

Как писал News.ru, ранее первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша заявил, что решение конфликта в Донбассе должно идти «милитарным путём». По его словам, нынешнее положение требует большей жёсткости, вплоть до того, что нужно убивать всех ополченцев, взявших в руки оружие.