Выход из газового кризиса для Украины может быть найден только с помощью переговоров. Такую позицию высказал лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
В решении газового вопроса есть один путь — договариваться с Россией, — написал политик в
Он отметил, что если нынешняя украинская власть откажется от дипломатического способа решения вопроса, то она распишется в неспособности изменить экономическую и социальную обстановку в стране.
В решении газового вопроса есть один путь договариваться с Россией. Если власть не захочет этого делать, она распишется в своей неспособности изменить ситуацию к лучшему в экономическом и социальном плане в нашей стране.— Виктор Медведчук (@MedvedchukVV)
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Ранее, как писал News.ru, Медведчук заявил, что продолжит заниматься освобождением удерживаемых лиц обеих сторон конфликта на востоке страны. Он пояснил, что это позиция руководимой им политической силы.