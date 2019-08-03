https://static.news.ru/photo/f12a5cdc-b609-11e9-8ae6-fa163e074e61_660.jpg Виктор Медведчук (в центре) Фото: facebook.com/MEDVEDCHUKVV

Выход из газового кризиса для Украины может быть найден только с помощью переговоров. Такую позицию высказал лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

В решении газового вопроса есть один путь — договариваться с Россией, — написал политик в Twitter .

Он отметил, что если нынешняя украинская власть откажется от дипломатического способа решения вопроса, то она распишется в неспособности изменить экономическую и социальную обстановку в стране.

Ранее, как писал News.ru, Медведчук заявил, что продолжит заниматься освобождением удерживаемых лиц обеих сторон конфликта на востоке страны. Он пояснил, что это позиция руководимой им политической силы.