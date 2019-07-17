Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук презентовал в Европарламенте план мирного урегулирования кризиса на востоке Украины. По словам политика, главная задача заключается в том, чтобы вернуть людей, а не территории.
Медведчук пояснил, что жителей ДНР и ЛНР можно убедить в том, что их возвращение под контроль Киева будет успешным, их права и свободу на Украине будут защищены. Предложенный им механизм предполагает прямой диалог между Киевом, Донецком, Луганском и Москвой.
Политик уточнил, что Россия не является стороной конфликта, но имеет огромное влияние на власти республик, передаёт
Как ранее писал News.ru, Медведчук считает, что развитию страны мешает зависимость её от США. По его словам, сложно говорить, что «новая украинская власть что-то может совершить без оглядки на Вашингтон».