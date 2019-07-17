https://static.news.ru/photo/5a9ee9ec-a8b5-11e9-9f1b-fa163e074e61_1024.jpg Виктор Медведчук Фото: twitter.com/medvedchukvv

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук презентовал в Европарламенте план мирного урегулирования кризиса на востоке Украины. По словам политика, главная задача заключается в том, чтобы вернуть людей, а не территории.

Медведчук пояснил, что жителей ДНР и ЛНР можно убедить в том, что их возвращение под контроль Киева будет успешным, их права и свободу на Украине будут защищены. Предложенный им механизм предполагает прямой диалог между Киевом, Донецком, Луганском и Москвой.

Политик уточнил, что Россия не является стороной конфликта, но имеет огромное влияние на власти республик, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, Медведчук считает, что развитию страны мешает зависимость её от США. По его словам, сложно говорить, что «новая украинская власть что-то может совершить без оглядки на Вашингтон».