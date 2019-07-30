https://static.news.ru/photo/a9ac4bb2-b2db-11e9-975f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Виктора Медведчука

Руководитель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что фракция станет главным противовесом действующей власти в парламенте Украины. По его словам, идеология партии не позволяет создать коалицию со «Слугой народа», победившей на выборах в Верховную раду.

Мы будем главной оппозиционной силой в парламенте. Наша идеология сегодня не позволяет входить в коалицию с партией «Слуга народа». Мы будем отстаивать те принципы, которые заложены в нашей программе. В этом видим свои возможности, свой путь и свою борьбу, — написал Медведчук на своей официальной странице в Twitter .

Мы будем главной оппозиционной силой в парламенте. Наша идеология сегодня не позволяет входить в коалицию с партией «Слуга народа». Мы будем отстаивать те принципы, которые заложены в нашей программе, в этом видим свои возможности, свой путь и свою борьбу. pic.twitter.com/o3GmgQqrZO — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) July 30, 2019

Политик добавил, что «Оппозиционная платформа» намерена выдвинуть своих кандидатов на должности мэров Одессы, Харькова, Мариуполя и, возможно, Киева.

Как ранее писал News.ru, партия Зеленского отказалась вступать в коалицию с политическими силами Медведчука и экс-президента Петра Порошенко. С таким заявлением выступил руководитель фракции Дмитрий Разумков.