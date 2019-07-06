https://static.news.ru/photo/caa2acc0-9fe5-11e9-b2cb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что на Украине необходимо строить Европу.

По его словам, стране нужно обеспечить право защиты интересов граждан, хорошие зарплаты, новые рабочие места и достойную соцзащиту через пособия и пенсии.

Это всё — наша главная задача, — подчеркнул он.

Медведчук также отметил, что украинцы хотят жить в успешном государстве.

Мы должны строить Европу у нас с их правом защиты интересов людей, достаточными зарплатами, с новыми рабочими местами, достойной социальной защитой через пособия и пенсии. Это все наша главная задача. Мы хотим жить в успешной стране. #политика #Украина #выборы #общество pic.twitter.com/83NV9lwGIi — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 6 июля 2019 г.

Как писал News.ru, ранее он заявил, что полностью разделяет мнение президента России Владимира Путина о восстановлении отношений между двумя странами. Пользователи соцсети к словам политика отнеслись весьма враждебно.