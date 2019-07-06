Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что на Украине необходимо строить Европу.
По его словам, стране нужно обеспечить право защиты интересов граждан, хорошие зарплаты, новые рабочие места и достойную соцзащиту через пособия и пенсии.
Это всё — наша главная задача, — подчеркнул он.
Медведчук также отметил, что украинцы хотят жить в успешном государстве.
Мы должны строить Европу у нас с их правом защиты интересов людей, достаточными зарплатами, с новыми рабочими местами, достойной социальной защитой через пособия и пенсии. Это все наша главная задача. Мы хотим жить в успешной стране.— Виктор Медведчук (@MedvedchukVV)
#политика #Украина #выборы #общество pic.twitter.com/83NV9lwGIi 6 июля 2019 г.
Как писал News.ru, ранее он заявил, что полностью разделяет мнение президента России Владимира Путина о восстановлении отношений между двумя странами. Пользователи соцсети к словам политика отнеслись весьма враждебно.