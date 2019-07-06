Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что на Украине необходимо строить Европу.

По его словам, стране нужно обеспечить право защиты интересов граждан, хорошие зарплаты, новые рабочие места и достойную соцзащиту через пособия и пенсии.

Это всё — наша главная задача, — подчеркнул он.

Медведчук также отметил, что украинцы хотят жить в успешном государстве.

Как писал News.ru, ранее он заявил, что полностью разделяет мнение президента России Владимира Путина о восстановлении отношений между двумя странами. Пользователи соцсети к словам политика отнеслись весьма враждебно.

News.ru в соцсетях