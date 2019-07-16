https://static.news.ru/photo/18d83826-a7af-11e9-9cb1-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Около трёх тысяч человек собрались в парке в центре Донецка на митинг в поддержку петиции к президенту Украины Владимиру Зеленскому «Выбор Донбасса».

Они принесли с собой плакаты с требованиями предоставить Донбассу особый статус, отправить в тюрьму экс-президента Петра Порошенко и олигарха Игоря Коломойского, а также вернуть пенсии.

Подсчёт количества участников митинга ведётся в реальном времени. Мероприятие освещают журналисты Донецкой и Луганской народных республик, а также их российские коллеги.

Акция по сбору подписей под петицией к Зеленскому стартовала в мае и продолжается до сих пор. Инициатива принадлежит жительнице Горловки Евгении Тертычной, записавшей видеообращение к президенту Украины. Помимо предоставления особого статуса региону, она потребовала прекратить обстрелы и признать право Донбасса на интеграцию с Россией, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Киев может отменить блокаду Донбасса и Крыма после выборов в Верховную раду, которые намечены на 21 июля. По мнению украинского эксперта Руслана Бортника, вероятность подобного шага составляет 30%.