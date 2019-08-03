Не менее трёх человек пострадали в результате аварии возле городского кладбища британского Белфаста. В группу пешеходов врезался автомобиль.
По предварительным данным, две машины столкнулись возле входа в некрополь. В результате одно из транспортных средств вылетело в пешеходную зону, где находились люди.
Были госпитализированы три человека. Их состояние неизвестно. Один из участников ДТП был задержан, передаёт
Ранее News.ru писал, что водитель автомобиля сбил мужчину на пешеходном переходе в Москве. Об этом сообщили в столичном управлении ГИБДД РФ.