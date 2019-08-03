Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Не менее трёх человек пострадали в результате аварии возле городского кладбища британского Белфаста. В группу пешеходов врезался автомобиль.

По предварительным данным, две машины столкнулись возле входа в некрополь. В результате одно из транспортных средств вылетело в пешеходную зону, где находились люди.

Были госпитализированы три человека. Их состояние неизвестно. Один из участников ДТП был задержан, передаёт The Daily Mail.

Ранее News.ru писал, что водитель автомобиля сбил мужчину на пешеходном переходе в Москве. Об этом сообщили в столичном управлении ГИБДД РФ.

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