https://static.news.ru/photo/cd7c7d70-b5f9-11e9-b5bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Не менее трёх человек пострадали в результате аварии возле городского кладбища британского Белфаста. В группу пешеходов врезался автомобиль.

По предварительным данным, две машины столкнулись возле входа в некрополь. В результате одно из транспортных средств вылетело в пешеходную зону, где находились люди.

Были госпитализированы три человека. Их состояние неизвестно. Один из участников ДТП был задержан, передаёт The Daily Mail .

Ранее News.ru писал, что водитель автомобиля сбил мужчину на пешеходном переходе в Москве. Об этом сообщили в столичном управлении ГИБДД РФ.