https://static.news.ru/photo/d2257a78-b0a6-11e9-aad1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Gael Cloarec/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что протесты «жёлтых жилетов» вызваны социальной несправедливостью и сложным финансово-экономическим положением части населения.

Остаётся часть неурегулированных вопросов, — отметил политик в эфире телеканала BFMTV.

Макрон пообещал уже осенью предпринять необходимые меры, которые улучшат жизнь населения. При этом он уже дал правительству несколько поручений по этим вопросам.

Акции движения «жёлтых жилетов», которые выступают против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые митинги сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. В соседних европейских государствах также были зафиксированы аналогичные протестные движения. Французский лидер Эммануэль Макрон предложил провести большие национальные дебаты, чтобы остановить протестные движения. Предполагается, что любой житель страны в рамках данной инициативы сможет вынести на суд общественности предложения по вопросам миграции, налогов и демократии.

Как писал News.ru, 21 июля в Монпелье произошли столкновения между участниками движения «жёлтых жилетов» и сотрудниками правоохранительных органов.