Плохая подготовка процесса назначения на ведущие посты в Евросоюзе привела к провалу первого дня переговоров в ходе саммита. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Неудачу французский лидер связывает с политическими разногласиями между странами. По его словам, это служит подтверждением того, что без реформирования Евросоюза его дальнейшее расширение невозможно, сообщает
Внеочередной саммит ЕС стартовал в Брюсселе 30 июня. На нём предполагалось согласовать кандидатов на ключевые посты в Европарламенте, Евросовете, ЕЦБ, Еврокомиссии, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Как писал News.ru, глава Евросовета Дональд Туск приостанавливал саммит на несколько часов для двусторонних консультаций с лидерами, а затем назначил новый этап переговоров на 2 июля.