https://static.news.ru/photo/c2fa7cb0-9bf7-11e9-a148-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Michailidis/Euc/Ropi/Global Look Press

Плохая подготовка процесса назначения на ведущие посты в Евросоюзе привела к провалу первого дня переговоров в ходе саммита. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Неудачу французский лидер связывает с политическими разногласиями между странами. По его словам, это служит подтверждением того, что без реформирования Евросоюза его дальнейшее расширение невозможно, сообщает ТАСС .

Внеочередной саммит ЕС стартовал в Брюсселе 30 июня. На нём предполагалось согласовать кандидатов на ключевые посты в Европарламенте, Евросовете, ЕЦБ, Еврокомиссии, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Как писал News.ru, глава Евросовета Дональд Туск приостанавливал саммит на несколько часов для двусторонних консультаций с лидерами, а затем назначил новый этап переговоров на 2 июля.