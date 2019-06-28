https://static.news.ru/photo/b52f9fd0-9b47-11e9-b1d5-fa163e074e61_1024.jpg Мишель Барнье Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press

Реальными претендентами на пост главы Еврокомиссии могут быть сразу несколько персон. Так считает французский президент Эммануэль Макрон.

В воскресенье главы стран-членов Евросоюза должны согласовать на саммите кандидатов на посты глав ЕК, Евросовета и дипломатии ЕС.

По мнению хозяина Елисейского дворца, им может стать главный переговорщик ЕК по Brexit Мишель Барнье, первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс, а также не исключается, что в кресло руководителя Еврокомиссии может сесть еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер, сообщает РИА Новости.

Назначения должны основываться на ясной повестке и общих приоритетах. Я рассчитываю, что мы сможем выйти с этого саммита с ответами и новой командой, — заявил Макрон

Глава Европейского совета Дональд Туск предложил назначить председателем Еврокомиссии представителя альянса социалистов и демократов — левоцентристской фракции Европарламента Франца Тиммерманса, писал News.ru.