https://static.news.ru/photo/cac4e122-aae0-11e9-a711-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexis Sciard, via www.imago-ima/www.imago-images.de/Global Look Press

Несколько людей в масках с оружием напали на популярный торговый центр Galeries Lafayette во французской столице.

Они молотками разбили боковую дверь здания и витрину, передаёт BFM со ссылкой на анонимный источник в полиции. Охранникам удалось выгнать преступников, однако во время противостояния они получили лёгкие травмы.

Инцидент произошёл 19 июля в 23:30 (20 июля в 00:30 по Москве). По предварительным данным, нарушители украли несколько дорогих часов. Общий ущерб ещё не установлен.

Правоохранительные органы занимаются поиском подозреваемых.

Ранее News.ru писал, что неизвестные сообщили о минировании торгового центра в подмосковном Красноармейске. Были эвакуированы десятки человек, но взрывное устройство так и не нашли.