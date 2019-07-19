Несколько людей в масках с оружием напали на популярный торговый центр Galeries Lafayette во французской столице.
Они молотками разбили боковую дверь здания и витрину, передаёт
Инцидент произошёл 19 июля в 23:30 (20 июля в 00:30 по Москве). По предварительным данным, нарушители украли несколько дорогих часов. Общий ущерб ещё не установлен.
Правоохранительные органы занимаются поиском подозреваемых.
Ранее News.ru писал, что неизвестные сообщили о минировании торгового центра в подмосковном Красноармейске. Были эвакуированы десятки человек, но взрывное устройство так и не нашли.