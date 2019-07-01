Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Солист группы «Океан Эльзы» и лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук обрушился с обвинениями на Россию в ходе своего предвыборного тура в Харькове. Он заявил, что Москва захватила и аннексировала «российский Крым».

Позже музыкант объяснил, что оговорился. Он отметил, что его партия поддерживает целостность страны и не торгует украинскими территориями, передаёт РИА Новости. Ранее News.ru писал, что Вакарчук сравнил действующего президента страны...