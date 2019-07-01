Глава Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон, предусматривающий передачу временной следственной комиссии в парламенте страны полномочий во время подготовки импичмента президента страны, сообщил лидер «Радикальной партии» страны Олег Ляшко.
27 июня (2019 года. — News.ru) <...> истёк срок подписания президентом Зеленским закона о временных следственных комиссиях Верховной рады, в котором целый раздел посвящён и регламентирован процедуре импичмента президента Украины. По моей информации, Зеленский ветировал этот закон, — цитирует политика агентство УНИАН.
Он добавил, что без этой меры «не действует конституционная процедура закона об импичменте».
Ранее News.ru сообщал, что Ровенский городской суд признал факт административного правонарушения, совершённого 16-летней Дарьей Коцюрубой. 25 мая девушка и её 20-летний приятель вышли на улицу с плакатами, на одном из которых было написано «Импичмент президенту».