Гомельским чиновникам и правительству Белоруссии грозит тюремное заключение из-за того, что в стране начался массовый падёж скота. С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко.
За падёж скота сядете в тюрьму, — сказал политик.
В стране погибло около 85 тысяч голов скота. По мнению Лукашенко, эти цифры невозможно оправдать даже плохим кормом, передаёт
Ранее News.ru писал о том, что польское руководство пригласило Александра Лукашенко принять участие в памятных мероприятиях годовщины начала Второй мировой войны.