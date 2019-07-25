https://static.news.ru/photo/93a4f5e2-aecd-11e9-871c-fa163e074e61_1024.jpg Президент РБ Александр Лукашенко (слева) Фото: president.gov.by

Гомельским чиновникам и правительству Белоруссии грозит тюремное заключение из-за того, что в стране начался массовый падёж скота. С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко.

За падёж скота сядете в тюрьму, — сказал политик.

В стране погибло около 85 тысяч голов скота. По мнению Лукашенко, эти цифры невозможно оправдать даже плохим кормом, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал о том, что польское руководство пригласило Александра Лукашенко принять участие в памятных мероприятиях годовщины начала Второй мировой войны.