https://static.news.ru/photo/c945521a-aa53-11e9-800b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Поздравления направил президент Белоруссии Александр Лукашенко главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в связи с её избранием на эту должность. Он выразил надежду на углубление политического диалога Минска с Евросоюзом.

Уверен, что Ваш богатый профессиональный опыт и личные качества будут способствовать укреплению исторической роли Евросоюза по консолидации стран на основании общих ценностей, среди которых мир, независимость и устойчивое развитие, — отмечается в поздравлении, обнародованном на сайте президента Республики Беларусь .

Лукашенко выразил надежду на «дальнейшее углубление политического диалога», а также на наполнение сотрудничества Республики Беларусь и Евросоюза «новым практическим содержанием» в гуманитарной, торговой и инвестиционной отраслях.

Кроме этого, президент Белоруссии надеется на возможность совместного обсуждения вопросов, «направленных на построение безопасного и уверенного будущего в Европе».

Как писал News.ru, 16 июля депутаты Европарламента избрали на должность председателя Еврокомиссии главу Минобороны Германии Урсулу фон дер Ляйен. За неё отдали голоса 383 парламентария, против — 327, воздержались — 22.

С избранием её поздравил президент России Владимир Путин.