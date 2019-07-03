https://static.news.ru/photo/2f3a313a-9dc5-11e9-a14b-fa163e074e61_1024.jpg Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал использовать все мирные возможности для восстановления стабильности в Европе. Об этом он заявил в Минске на параде, посвящённом Дню независимости.

Выдвигая миролюбивые инициативы, мы стремимся к главной цели — найти новые пути и методы налаживания взаимоотношений между различными геополитическими силами, — подчеркнул лидер.

По его словам, Белоруссии удаётся жить в мире уже многие годы, но государству приходится противостоять конфликтам, в которые втянуты крупные и небольшие страны.

Политик добавил, что с Россией страна сотрудничает по многим вопросам, в том числе в сфере повышения обороноспособности Союзного государства.

Ранее News.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности добрососедских отношений с Белоруссией. Об этом он высказался в поздравлении белорусскому лидеру по случаю Дня независимости страны.