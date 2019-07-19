Крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa возобновляет полёты в Каир. Первыми запланированы два рейса в египетскую столицу из Франкфурта-на-Майне и один из Мюнхена.
О восстановлении перевозок сообщает
О прекращении полётов в Lufthansa сообщили днём ранее. Там это объяснили соображениями безопасности и намерением выяснить ситуацию. Детали, впрочем, раскрыты не были.
Это уже второй подобный инцидент за последние дни. Ранее, как писал News.ru, рейсы в Каир отменил национальный перевозчик Великобритании British Airways.