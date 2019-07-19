https://static.news.ru/photo/bde5c86e-aad5-11e9-8d0f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Oleksandr Khomenko/Global Look Press

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что для расследования убийства журналиста Павла Шеремета делается всё возможное. По его словам, у следствия есть «горячие версии».

На своей странице в Facebook Луценко написал, что к настоящему времени по делу допрошены сотни человек и проверены десятки тысяч. К расследованию привлечены иностранные специалисты.

Ранее News.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов отчёта о ходе расследования убийства журналиста. Он отметил, что с момента гибели Шеремета прошло три года, но и сегодня в этом деле остаётся больше вопросов, чем ответов.