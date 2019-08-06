https://static.news.ru/photo/b7a9a914-b888-11e9-869a-fa163e074e61_660.jpg Павел Шеремет Фото: Фото: twitter.com/@focusua

Следователи располагают информацией о возможных участниках убийства украинского журналиста Павла Шеремета в Киеве. С таким заявлением выступил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Мы видим вероятных участников этого преступления, — сказал Луценко в эфире «Радио НВ».

Он отметил, что их причастность необходимо доказать рядом следственных действий.

Автомобиль Павла Шеремета взорвался утром 22 июля 2016 года, когда журналист ехал на работу. До сих пор не установлено, кто подложил в машину взрывное устройство и кто был заказчиком преступления.

Как ранее писал News.ru, Луценко сообщил, что собирается покинуть свой пост после начала работы Верховной рады нового созыва.