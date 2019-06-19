Служба безопасности Украины предъявила обвинение украинцу и трём гражданам РФ в связи с причастностью к катастрофе малайзийского Boeing летом 2014 года над Донбассом.
Следователи Главного следственного управления СБУ составили сообщения о подозрении в совершении преступлений гражданам России Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому и Олегу Пулатову.
Кроме того, составлено сообщение гражданину Украины Леониду Харченко.
Ранее News.ru писал, что прокуратура Нидерландов выдала международные ордера на арест россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко. Мужчин обвиняют в подготовке крушения малайзийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.