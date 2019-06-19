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Прокуратура Нидерландов выдала международные ордера на арест россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко. Мужчин обвиняют в подготовке крушения малайзийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.

Об этом сообщает польское издание Najwyzszy Czas. Ранее News.ru писал, что один из бывших лидеров ополчения Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) опроверг свою причастность к крушению MH17. По его словам, никакого...