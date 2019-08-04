Руководство лондонского аэропорта Хитроу проводит последние переговоры с сотрудниками воздушной гавани. Работники предупредили, что с 5 августа начинают забастовку, которая продлится пять дней.
О протесте заявили представители профсоюза Unite the Union, сообщается на
Хитроу продолжит функционировать вне зависимости от итогов переговоров, так как руководство продумало экстренные меры.
В настоящий момент Хитроу продолжает надеяться найти решение в переговорах с профсоюзом, чтобы предотвратить забастовку, — отмечается в сообщении.
Персонал недоволен разным уровнем зарплат у людей, выполняющих одну и ту же работу.
Ранее News.ru писал, что «Аэрофлот» отменил ряд рейсов из Шереметьево в Хитроу на 5 и 6 августа. Они перенаправлены во второй по величине аэропорт Лондона — Гатвик.