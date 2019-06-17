https://static.news.ru/photo/4d5cbd84-9115-11e9-8ecd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexei Druzhinin/Global Look Press

Обсуждение возможной встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным преждевременно, поскольку поведение Москвы не соответствует ожиданиям Лондона. Об этом заявили в канцелярии британского политика.

Сейчас Россия, по мнению представителей британской стороны, ведёт себя агрессивно, дестабилизирующе, что подрывает к ней доверие как к ответственному международному игроку, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, о подготовке к переговорам Путина и Мэй сообщили ряд британских СМИ. По их сведениям, беседа политиков тет-а-тет могла бы состояться в ходе саммита G20 в Осаке. В качестве цели вероятной встречи издания называли возможность улучшения отношений между странами.