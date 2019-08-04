https://static.news.ru/photo/e62a5794-b6d9-11e9-a768-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские военные обстреляли населённый пункт Золотое-5. Он находится на северо-западе самопровозглашённой ЛНР, рассказал глава пресс-службы Народной милиции республики Яков Осадчий.

По его словам, в составе ВСУ действовали бойцы 54-й отдельной механизированной бригады. Инцидент произошёл 4 августа 2019 года, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

Осадчий уточнил, что во время операции киевских властей никто не пострадал. Золотое-5 подвергалось обстрелу 1 августа тем же подразделением.

Ранее News.ru сообщал, что украинские силовики обстреляли из гранатомётов и стрелкового оружия территорию самопровозглашённой ЛНР. Инцидент произошёл в районе населённого пункта Логвиново.