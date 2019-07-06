Приблизительно через год на Украине может заработать электронная таможня. Об этом заявил руководитель Государственной таможенной службы (ГТС) Максим Нефёдов.

Электронная таможня может начать работу ориентировочно через год. Нам нужен приблизительно год, чтобы запустить систему «Прозорро», и приблизительно год для запуска системы «Прозорро. Продажи». Такие сроки, мне кажется, достаточно реальны,...