Вооружённые силы Украины провели обстрел посёлка Голубовское непризнанной Луганской народной республики (ЛНР), сообщил представитель самопровозглашённого государства в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андрей Соколов.
По его словам, четыре дома оказались повреждены в результате действий противника. Восстановление требуется кровле, перекрытиям, несущим стенам и стеклу, передаёт
В результате инцидента никто не пострадал, подчеркнул Соколов. Он отметил, что обстрел проводился с использованием миномётов калибра 120 мм, запрещённых Минскими соглашениями.
Ранее News.ru писал, что Зеленский заявил о готовности выполнить все пункты Минских соглашений для достижения мира в Донбассе. Для начала это разведение сил в Станице Луганской. Затем Украина настроена на трёхсторонние переговоры в Минске, чтобы обсудить демонтаж бетонных сооружений с двух сторон линии разграничения. После этого стороны обсудят обмен военнопленными, пункт о чём также имеется в соглашениях.