Украинские военные при обстреле города Первомайска в непризнанной Луганской народной республике (ЛНР) 20 июля применили артиллерийские системы. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрел населённого пункта Первомайск вёлся с применением запрещённого Минскими соглашениями вооружения — артиллерийской системы 2С1 калибра 122 мм, — цитирует представителя ЛНР РИА Новости.
По словам собеседника агентства, на месте обнаружены фрагменты артиллерийского снаряда ОФ-462.