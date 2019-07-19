https://static.news.ru/photo/a453dee4-aba8-11e9-a926-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Донецк Новости Быстрого Реагирования/vk.com

Украинские военные при обстреле города Первомайска в непризнанной Луганской народной республике (ЛНР) 20 июля применили артиллерийские системы. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел населённого пункта Первомайск вёлся с применением запрещённого Минскими соглашениями вооружения — артиллерийской системы 2С1 калибра 122 мм, — цитирует представителя ЛНР РИА Новости .

По словам собеседника агентства, на месте обнаружены фрагменты артиллерийского снаряда ОФ-462.

Как писал News.ru, 20 июля в ходе обстрела Первомайска погиб один мирный житель, ещё семь человек, в том числе двое детей, получили ранения.