Представители Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские военные нарушили перемирие менее чем через сутки после объявления.
По данным СЦКК, обстрел Первомайска вёлся с 18:40 с направления Золотого-4 из подствольных гранатомётов и стрелкового оружия, сообщает агентство
Как писал News.ru, украинские военные трижды за день нарушили новое перемирие, сообщил представитель непризнанной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. По его словам, обстрел совершался по направлению Дзержинск — Горловка.