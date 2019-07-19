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Набирающая наибольший процент голосов на выборах в Верховную раду Украины партия действующего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» не будет вступать в коалицию с политическими силами Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» и Петра Порошенко «Европейская солидарность».

С таким заявлением выступил руководитель партии Дмитрий Разумков. Я своё мнение скажу, я слабо себе представляю такое объединение, — передаёт его слова ТАСС. По его словам, «Оппозиционная платформа» во время...